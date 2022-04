„Wir haben unsere gute, gemütliche Stube verlassen und kommen zurück in einen sakralen Raum“, beschrieb Maennl das Ergebnis der Renovierungsarbeiten. So wurden im Zuge der Baumaßnahme nicht nur notwendige Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, wie die Erneuerung der Heizungsanlage und der Beleuchtung sowie die Sanierung der Decke. Neu gestaltet wurde auch das große Holzkreuz, das an der Wand hinter dem Altar prangt. Mit hellroter Farbe unterlegt, ist das christliche Symbol jetzt zu einem Blickfang in dem ansonsten eher schlicht gehaltenen Kirchenraum geworden. Ebenso das Gewölbe der Kirche , in dem sich nun die Form eines Kreuzes abzeichnet. So wirkt die Kirche nicht optisch überladen, die Symbolhaftigkeit zeige sich vielmehr in Akzenten, wie Architekt Hans Kuper erklärte, dessen Vater das 1982 errichtete Gotteshaus einst geplant hatte. „Wir haben viel Geld in die Hand genommen und viel bewegt, um unsere Kirche in die Zukunft zu führen“, sagte Pastor Maennl.