Die Kita St. Vitus in Dörpen hat einen festen Platz auf der aktuellen Investitionsliste der Gemeinde. Foto: Gerd Schade up-down up-down Bürgermeister kurz in Rage Das sind die größten Projekte auf der Investitionsliste in Dörpen Von Gerd Schade | 24.04.2023, 12:35 Uhr

Die Gemeinde Dörpen will in diesem Jahr knapp vier Millionen Euro investieren. Wir nennen die größten Projekte und erklären, was Bürgermeister Manfred Gerdes (CDU) auf die Palme bringt.