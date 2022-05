In Walchum musste die Feuerwehr am Freitag ein brennendes Auto löschen. (Symbolbild) FOTO: David Young Feuerwehr im Einsatz Vermutlich technischer Defekt: Auto fängt in Walchum Feuer Von Dominik Bögel | 28.05.2022, 09:49 Uhr

Am Freitag ist ein Auto in Dörpen aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Als Grund wird ein technischer Defekt vermutet.