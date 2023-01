Die Kassiererin in dem Laden in Dörpen hatte sich kurzzeitig von der Kasse entfernt. Dies nutzte der Täter, um die Kassenschublade aufzubrechen. Symbolfoto: DPA/Armin Weigel up-down up-down Täter flüchtet über An der Düne Dieb in Dörpen bricht Kasse in Discounter auf Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.01.2023, 12:02 Uhr

Ziemlich dreist ist am Freitagabend ein Dieb in einem Discounter an der Hauptstraße in Dörpen gewesen. Als die Kassiererin kurz weg war, brach er die Kasse auf und stahl Bargeld.