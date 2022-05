13 mal 10 Meter groß ist die Bühne, auf der am Freitag und Samstag die Bands auf dem „Nacken knacken“-Festival spielen werden. FOTO: Andreas Vahling Auftakt am Freitagabend Der Nacken kann knacken: Bühne für Festival in Neudörpen steht Von Christian Belling | 19.05.2022, 13:36 Uhr

Die Schweißtropfen rinnen nur so herunter. Aber die Organisatoren wissen wofür: Die Bühne für das „Nacken knacken“-Festival in Neudörpen steht. Am Freitagabend sind die ersten Töne zu hören.