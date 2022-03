Der Landkreis Emsland will das Carsharing-Angebot weiter ausbauen. (Symbolfoto) FOTO: Sven Lampe Grundauslastung nötig Carsharing ab Herbst in Dörpen geplant - in Heede aber nicht mehr Von Kristina Müller | 14.03.2022, 08:28 Uhr

Was in größeren Städten bereits Gang und Gäbe ist, soll es bald auch in Dörpen geben: Ein Auto, welches jeder Bürger jederzeit nutzen kann - kurz: Carsharing.