Eine Drohne lieferte Luftbilder für die Lagefeststellung. Foto: SG Dörpen / Feuerwehr up-down up-down Hochleistungslüfter von UPM im Einsatz Brand in Molkerei in Neubörger: 110 Feuerwehrleute üben Ernstfall Von Christian Belling | 28.04.2023, 17:14 Uhr

Feuer im Lagerbereich der DMK-Molkerei in Neubörger und eine vermisste Person: So hat am Donnerstag das Szenario einer Übung von 110 Einsatzkräften der Feuerwehren in der Samtgemeinde Dörpen ausgesehen.