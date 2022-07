Respekt hat Lingens Sportlicher Leiter Thomas Menken vor Dörpen Stürmer Frank Gerdelmann. FOTO: Doris Leißing up-down up-down Bojer-Elf noch unbesiegt Aufsteiger Dörpen erwartet aufstrebendes Emsbüren Von Holger Wendt | 07.09.2012, 15:45 Uhr

Neuling SV Blau-Weiß Dörpen ist in der Fußball-Bezirksliga neben Spitzenreiter Olympia Laxten das einzig noch ungeschlagene Team. Am Sonntag um 15 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Johnny Bojer in ihrem vierten Saisonspiel auf Concordia Emsbüren.