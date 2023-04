Als einer der ersten Landwirte im Emsland hat Markus Schulte aus Hasselbrock mit dem Stiefel ein Zeichen gesetzt. Foto: Kristina Roispich up-down up-down „Wir sterben langsam weg“ Gummistiefel am Feldrand: Neuer Hilferuf der Bauern aus dem Emsland Von Kristina Roispich | 04.04.2023, 06:08 Uhr | Update vor 17 Min.

An immer mehr Feldern im Emsland fällt am Rand ein umgedrehter Gummistiefel auf. Landwirt Markus Schulte aus Hasselbrock erklärt, was es damit auf sich hat.