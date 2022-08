Die Feuerwehr musste am Montag zu einem brennenden Stoppelfeld in Kluse ausrücken. (Symbolbild) FOTO: Philipp von Ditfurth / dpa up-down up-down Landwirt reagiert schnell Ballenpresse und Stoppelfeld in Kluse in Brand geraten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.08.2022, 16:58 Uhr

Am Koopsweg in Kluse in der Samtgemeinde Dörpen sind am Montagnachmittag eine Strohballenpresse und ein Stoppelfeld in Brand geraten. Auch dank der schnellen Reaktion des betroffenen Landwirtes konnte schlimmeres verhindert werden.