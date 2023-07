Der Sportpark in Dörpen wird fast gänzlich von Waldflächen umschlossen, die auch an die Tribüne neben dem Fußballfeld nahtlos angrenzen. Archivfoto: Iris Kroehnert up-down up-down In einem Umkreis von zehn Metern Bäume um den Sportpark in Dörpen sollen gerodet werden Von Max Brägelmann | 06.07.2023, 06:01 Uhr

Nachdem ein Besuch vor Ort gezeigt hatte, dass es nicht möglich sei, die Bäume in und um Dörpens Sportpark angemessen pflegen und schneiden zu können, will die Gemeinde nun in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Blau-Weiß und dem Bezirksförster zu drastischeren Maßnahmen greifen.