Zwei leicht verletzte Personen Auto gerät in Dersum nach Zusammenstoß mit weiterem Pkw in Brand Von Carsten van Bevern | 05.11.2022, 15:00 Uhr

In Dersum ist am Samstagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw ein Auto in Brand geraten. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.