Der Dorfgrill in Walchum wurde ausgeraubt. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa Vierstelliger Geldbetrag erbeutet Angestellte mit Pistole bedroht: Raub auf Dorfgrill in Walchum Von Julia Mausch | 07.06.2023, 15:27 Uhr

Zu einem Raub ist es am späten Dienstagabend in Walchum in der Samtgemeinde Dörpen gekommen. Eine Angestellte vom Dorfgrill wurde mit einer Pistole bedroht.