Seit rund drei Monaten ist Alexander Miller als Aushilfe bei UPM Nordland Papier in Dörpen tätig. Zwischen dem Ende seiner Bundeswehrzeit und dem Beginn seines Maschinenbaustudiums wollte der 22-Jährige seine freie Zeit sinnvoll nutzen. Von 2006 bis 2009 hatte der Papenburger den Beruf des Papiertechnologen bei UPM Nordland Papier erlernt. Nun ist er täglich im Schichtbetrieb am Rollenschneider in der Abteilung Produktion mit Aufgaben eines Maschinengehilfen betraut.