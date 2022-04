Für die 4500 Hühnern auf dem Anhänger kam aber jede Hilfe zu spät. FOTO: NWM-TV Mit 4500 Hühnern beladen A31 gesperrt: 4500 Hühner verbrennen bei Lkw-Brand bei Lathen Von Jule Rumpker und Torsten Albrecht | 21.04.2022, 05:38 Uhr | Update vor 56 Min.

In der Nacht zu Donnerstag ist ein mit Hühnern beladener Lkw auf der A31 zwischen Lathen und Dörpen in Brand geraten. Die Autobahn ist zurzeit in Fahrtrichtung Emden gesperrt.