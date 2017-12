Auch Anschlüsse für Haushalte Glasfaser für Grundschulen in der Samtgemeinde Dörpen

Dörpen. Die Grundschulen Dersum, Heede, Neubörger und Wippingen sollen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden. Das hat der Rat der Samtgemeinde Dörpen in seiner jüngsten Sitzung in Neubörger einstimmig beschlossen.

Ausgenommen davon ist die Grundschule Kluse, die laut der Beschlussvorlage mit 40 Mbit/s ausgestattet ist, was seitens der Gemeinde als ausreichend „für die aktuellen und absehbaren Verwendungszwecke“ angesehen wird angesichts der hohen Gesamtkosten von rund 62.000 Euro. Demnach bekommt die Kluser Schule keinen Glasfaseranschluss. Auf Initiative des Landkreises, der alle Schulen in seiner Trägerschaft mit Glasfaser versorgen will, hat die Telekom entsprechende Angebote gemacht. Finanziert werden sollen die Anschlüsse entsprechend der Förderrichtlinien des Landkreises. Dem Beschlussvorschlag entsprechend werden die benötigten Eigenmittel von rund 6000 Euro im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 12.000 Euro. Fördermittel kommen vom Bund.

Weiterer Breitbandausbau in der Samtgemeinde ab Frühjahr 2018

In einer ebenfalls auf der Webseite der Samtgemeinde Dörpen veröffentlichten Vorlage wird über die Beseitigung der „weißen Flecken“, also die Lücken im Breitbandausbau, informiert. Demnach übertrifft die künftige Versorgung mit 50 Mbit/s die bisher erwartete Quote von 90 Prozent um 5,6 Prozent. „Von 1656 weißen Flecken werden 1579 durch den Ausbau verschwinden“, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Die übrigen 77 Haushalte könnten womöglich via Richtfunk versorgt werden.

In der Samtgemeinde Dörpen werde im Nordkreis die größte Anzahl an weißen Flecken beseitigt. Rund 6,4 Millionen Euro der 23,6 Millionen Euro im nördlichen Teil entfallen auf die Samtgemeinde, davon 983000 Euro auf die Mitgliedsgemeinden. „Fest steht, dass die Samtgemeinde Dörpen einer der größten Profiteure vom Ausbauprogramm des Kreises überhaupt ist.“

Im Folgenden werde der Landkreis mit der Telekom einen endgültigen Ausbauplan erarbeiten und diesen in den Gemeinden vorstellen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2018 beginnen und sich voraussichtlich bis ins Jahr 2019 hinziehen.

