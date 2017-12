Zu früh wieder eingeschert Überholmanöver löst Unfall in Walchum aus

Walchum. Mit einem gefährlichen Überholmanöver hat ein Autofahrer am Donnerstag, 21. Dezember 2017, in Walchum einen Verkehrsunfall ausgelöst. Das teilte die Polizei nun mit.

Laut der Mitteilung der Polizei war der Fahrer eines grauen Opel Zafira gegen 17.15 Uhr auf der Süd-Nord-Straße von Walchum kommend in Richtung Hasselbrock unterwegs. Der Fahrer eines grauen VW Golf überholte den Mann, scherte jedoch zu früh nach rechts wieder ein, so dass der Fahrer des Opel gezwungen war, zu bremsen und nach rechts auszuweichen. Er kam von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen.

Der Fahrer des VW Golf fuhr laut Mitteilung der Polizei davon, ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Dieser überstand den Unfall unverletzt. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem VW Golf machen können, sich beim Kommissariat in Papenburg unter der Telefonnummer 0 49 61/92 60 zu melden.