Der Dorfgeschichte auf der Spur Leher Heimatheft „Haol aower“ in der 30. Ausgabe

Lehe. Der Heimatverein Lehe hat seine 30. Ausgabe der Jahresschrift „Haol aower“ vorgelegt. Mit diesem Ruf baten in früheren Zeiten diejenigen, die die Ems überqueren wollten, den Fährmann mit seiner Pünte von der anderen Seite des Flusses herüber.

Eingerichtet worden war die Fährverbindung um 1895, als im Zuge der Kanalisierung der Ems der große Emsbogen der Achterberge durch einen Stichkanal von Lehe abgetrennt wurde. Anfang der 1960er Jahre erfolgte die Einstellung des Fährbetriebes nach der während der Flurbereinigung vorgenommenen Aussiedlung dort ansässiger landwirtschaftlicher Betriebe.

Die erste Ausgabe der Schrift erschien Ende 1988, ein Jahr nach der Gründung des Heimatvereins. Die Leher Heimatfreunde um den Gründungsvorsitzenden Engelbert Determann sahen es als ihre Aufgabe an, schriftlich festzuhalten, wie sich Vergangenheit in der Emsgemeinde darstellte und in welcher Richtung sich das anno 1400 erstmals urkundlich erwähnte Dorf in der Gegenwart entwickelt.

Titelbild zeigt Wehr der Dever

Das Titelbild zeigt das auf Leher Gebiet westlich der Griepsbrücke befindliche Wehr der Dever, die ihren Ursprung im Gebiet zwischen Neubörger und Wippingen hat, Lehe und Herbrum trennt und in die Ems mündet. Damit die Dever ihre Aufgabe als Vorfluter für den Küstenkanal erfüllen konnte, war zwischen 1926 und 1930 der Bach zur wesentlichen Entlastung des Kanals verbreitert worden. In die Dever eingebaut sind insgesamt drei Wehre, mit denen der Grundwasserstand der angrenzenden Ländereien geregelt werden kann. Gleichzeitig schützen die beiden unteren Wehre den Bachlauf gegen zu starkes Hochwasser der Ems.

500 Exemplare

Das Autorenteam der Jahresschrift um Engelbert Determann, Gitta Florek, Auguste Jansen, Hermann Jansen, Rita Sebers, Jana Sebers, Imke Watermann, Maria Wegmann und Maria Zumsande hat wieder zahlreiche Ereignisse hervorgeholt, die im zurückliegenden Jahr das Leben in der Gemeinde bestimmten. Außer Wegmann sowie Hermann und Auguste Jansen haben mehrere Privatpersonen Bilder für die in einer Auflage von 500 Exemplaren erschienene 100 Seiten umfassende Schrift beigesteuert, die für sechs Euro gekauft werden kann.

Örtliche Volksschule im Fokus

Fortgesetzt wird in der jetzt erschienenen Ausgabe die Geschichte der örtlichen Volksschule. In dem sechsten Teil werden neben schulischen auch die dörflichen Ereignisse von 1930 bis 1936 dargestellt. In dem von dem weithin in Vergessenheit geratenen Studienrat und engagierten Heimatforscher Alexander Geppert erstmals 1928 in einem Heimatkalender veröffentlichen Beitrag „Das Elend unserer Emslandbauern im 30-jährigen Krieg“ sind Ereignisse abgedruckt, soweit sie das nördliche Emsland betreffen. Dr. Reinhard Cloppenburg, der seit Jahren die Schrift mit Beiträgen bereichert, hat sich indes dem 1498/1499 erstmals in einem Kopfschatzregister erwähnten Hof Hanting angenommen.