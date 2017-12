Im Gesundheitszentrum Sparkasse Emsland eröffnet neue SB-Filiale in Walchum

Die neue SB-Filiale der Sparkasse Emsland im Gesundheitszentrum in Walchum haben Vertreter des Geldinstituts und der Gemeinde sowie der Investor des Gebäudes jetzt in Betrieb genommen: Ernst-Otto Cordes (von links), Hans Thünemann, Gela Kemker, Alois Milsch, Oliver Roosen, Hermann Wocken und Hermann Kanne. Foto: Anna Heidtmann

heid Walchum. Die Sparkasse Emsland hat ihre neue SB-Filiale in Walchum im Gebäude des neuen Gesundheitszentrums „Am Markt 5“ offiziell in Betrieb genommen. Der bisherige SB-Bereich in der Dersumer Straße wurde geschlossen.