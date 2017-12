Ausweitung der Zusammenarbeit Rathaus Dörpen ist jetzt Anlaufstelle der VHS Papenburg

heid Dörpen. Die Servicestelle Ehrenamt der Samtgemeinde Dörpen ist neuerdings auch eine Anlaufstelle der Volkshochschule (VHS) Papenburg. Sichtbares Zeichen für die Zusammenarbeit ist ein Hinweisschild, das jetzt an der Außenwand neben dem Hauptportal des Dörpener Rathauses angebracht wurde.

„Wir wollen mit unserem Programm mehr in die Fläche gehen“, erklärte VHS Geschäftsführerin Natascha Hartleif während eines Treffens mit Vertretern der Kommune und der Volkshochschule im Rathaus. Die guten Beziehungen, die die Bildungseinrichtung mit ihren Zweigstellen pflege, sollen nach ihren Worten weiter ausgebaut werden. Einen Anfang macht der anerkannte Erwachsenenbildungsträger in der Gemeinde Dörpen. Klassische Bereiche wie Gesundheit, Sprachen oder auch Kultur sowie Aufstiegsfortbildungen in Unternehmen spielen bei der Angebotsausweitung eine ebenso große Rolle wie Sprachkurse und Integrationsförderung von geflüchteten Menschen mit Migrationshintergrund. „Wir gehen nicht nur in die Sitzgemeinden, sondern wir sind bei Bedarf auch gerne bereit, noch weiter in die Fläche zu gehen“, betonte Hartleif.

Barrierefreier Zugang zu Bildung

Mit der Servicestelle Ehrenamt als neue VHS-Anlaufstelle wird SG-Bürgermeister Hermann Wocken zufolge ein Tandem aus Hauptamt und Ehrenamt gebildet. Chef bleibe weiterhin VHS-Zweigstellenleiter Hans-Georg Elixmann, der die Angebote seit Jahrzehnten ehrenamtlich koordiniert hat, so Wocken. Die neue Anlaufstelle, die von montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar ist, stellt nach Worten des SG-Bürgermeisters ein zusätzliches Angebot dar, um dem Bürger auf kurzem Weg die gewünschten Informationen zukommen zu lassen. „Die VHS ist für uns ein wichtiger Bildungspartner und eine klare Bereicherung für die Bildungslandschaft in der Samtgemeinde“, hob Wocken hervor. Er fügte hinzu, dass man dem Ziel, möglichst allen Menschen in der Samtgemeinde einen barrierefreien Zugang zu Bildung zu ermöglichen, einen großen Schritt näher gekommen sei.

Mit acht Kindertagesstätten und zehn Krippengruppen, acht Grundschulen sowie der Oberschule und dem Gymnasium in Dörpen, der Kooperation mit der Universität Groningen und der VHS verfüge die Samtgemeinde Dörpen über eine qualifizierte Bildungslandschaft mit allen vier Säulen.