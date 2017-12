Poll Schornsteintechnik Dörpener Unternehmen erhält erneut Gütesiegel

Dörpen. Das Dörpener Unternehmen Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH hat nun zum zweiten Mal das Gütesiegel „Klimabewusstes Unternehmen“ vom Verein „Energieeffizienzagentur Landkreis Emsland“ erhalten. Das teilte der Verein mit.

„Klimabewusste Maßnahmen umzusetzen machen nicht nur Freude, sondern sie rentieren sich auch“, zog Geschäftsführer Rainer Poll bei der Übergabe des drei Jahre gültigen Gütesiegels durch Wilfried Gravel von der Energieeffizienzagentur Bilanz. Die Maßnahmen, die beim ersten Mal in die Beurteilung eingeflossen seien hätten sich laut Poll bereits amortisiert. Das sei Ansporn gewesen, weitere Projekte anzustoßen.

Elektro-Smart als Dienstwagen angeschafft

In die aktuelle Auszeichnungsbewertung flossen laut Mitteilung der Energieeffizienzagentur der Bau einer Fotovoltaikanlage auf einem Hallendach und die Anschaffung eines Elektro-Smarts als Dienstwagen samt Aufladestation mit ein. „Wir tanken unser Elektrofahrzeug mit selbst erzeugter Energie“, ergänzte Prokurist Thomas Kuhr. Dies sei ein weiterer Baustein in Richtung nachhaltiges Energiemanagement.

„Mithilfe des Gütesiegels wollen wir nicht nur bei Unternehmern, sondern auch bei den Mitarbeitern das Bewusstsein für ein umweltbewusstes, energieeffizientes Handeln schärfen“, so Wilfried Gravel. Bei einem Klimaschutzaktionstag seien die Mitarbeiter von Poll in Sachen klimabewusstes und energieeffizientes Handeln aufgeklärt worden. Zusätzlich hatten die Mitarbeiter die Gelegenheit, durch Testfahrten mit Elektrofahrzeugen sich ein eigenes Bild in Sachen E-Mobilität zu verschaffen.

20 Unternehmen aus dem Emsland haben das Gütesiegel

Mittlerweile sind nach Angaben der Energieeffizienzagentur mehr als 20 Unternehmen aus dem Emsland mit dem Gütesiegel „Klimabewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet worden. „Aufgrund der Nachfrage nach dem Gütesiegel sehen wir, das Klimabewusstsein und der effiziente Umgang mit Energie einen immer höheren Stellenwert in den Unternehmen besitzt“, so Wilfried Gravel.