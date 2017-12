Vertrag unterzeichnet Heede kann Steuerquelle durch Umspannwerk stabilisieren

gs/mpl Dörpen. Die Gemeinde Heede wird in Zukunft stärker als zuletzt und vor allem auf Jahre hinaus stabil am Gewerbesteueraufkommen durch das Umspannwerk beteiligt. Darauf hat sich die Kommune mit dem Netzbetreiber Tennet geeinigt.

Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) reagiert erfreut. „Die Einigung sichert uns für mindestens zehn Jahre einen gegenüber der bisherigen Regelung um den Faktor zwei bis drei erhöhten Anteil am Gewerbesteueraufkommen der bei uns aktiven Tochtergesellschaften von Tennet“, erklärt Pohlmann. Die in Zukunft genau zu erwartenden Summen nennt er unter Verweis auf das Steuergeheimnis jedoch nicht.

Fest steht nach den Worten des Dörpener Samtgemeindebürgermeisters Hermann Wocken (CDU) aber, dass die Zeit der starken Schwankungen nun vorbei ist. In der Spitze hatten die Gesamtsteuereinnahmen durch das Umspannwerk mehr als 20 Millionen Euro betragen. Das war im Jahr 2015. Die Freude über den großen Geldsegen währte aber nicht lange. Die Einnahmen brachen in der Folge nicht nur massiv ein, sondern mussten von der Gemeinde auch zurückgezahlt werden – in diesem Jahr neun Millionen Euro. Das habe es in den vergangenen 40 Jahren im Emsland nicht gegeben, sagte Landrat Reinhard Winter (CDU) bei der Unterzeichnung des Vertrags, der den neuen Verteilungsschlüssel regelt. In Richtung Pohlmann sagte er zu: „Da werden wir noch drüber reden müssen, wie wir Euch helfen können. Da gibt es noch keine Lösung“.

Löwenanteil für die Länder

Wocken zufolge waren auch für die Zukunft nur noch geringere Einnahmen aus der Steuerquelle zu erwarten. Als Ursache dafür nennt der Verwaltungschef einen „Zerlegungsmaßstab“ des Finanzamtes Bayreuth. In der fränkischen Stadt hat Tennet seinen Hauptsitz. Auf Vorschlag des Netzbetreibers habe besagter Maßstab „eine Verteilung nach Anlagevermögen der jeweiligen Betriebsstätte im Verhältnis zum Gesamtanlagevermögen aller Betriebsstätten“ von Tennet vorgesehen. Weil das Umspannwerk Heede, in dem Windstrom aus der Nordsee umgewandelt (konvertiert) wird, zuerst gebaut worden sei, sei anfänglich im Wesentlichen auch nur dort Anlagevermögen aktiviert worden, erklärt Wocken. So seien in den Anfangsjahren des „Offshore-Stromgeschäfts“ bis zu 60 Prozent des Gewerbesteueraufkommens nach Heede geflossen.

Wie der SG-Bürgermeister weiter ausführt, ist aber dauerhaft der weit größere Teil des Vermögens in den Anlagen in der Nordsee gebunden. Und die See sei als Teil der sogenannten „ausschließlichen Wirtschaftszone“ keiner Gemeinde zuzuordnen. „Die Löwenanteile der Gewerbesteuer wären daher in Zukunft an die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein geflossen“, erklärt Wocken.

Rechtliche Zweifel

Daran hatte die Verwaltungsspitze der SG Dörpen jedoch rechtliche Zweifel. „Deshalb haben wir für unsere Mitgliedsgemeinde Heede schon Anfang 2016 Einspruch gegen den bisherigen Verteilungsschlüssel eingelegt“, erklärt SG-Kämmerer Heinz-Hermann Lager. Zusammen mit Vertretern des Landkreises Emsland und Tennet-Vorstandsmitgliedern sei daraufhin die Idee entwickelt worden, ein Team aus Mediatoren zusammenzustellen. Zielsetzung: einen neuen Verteilungsschlüssel mit allen Beteiligten verhandeln. Teil des Mediatorenteams sollten erfahrene, aber nicht mehr durch ein aktives Amt gebundene Finanzpolitiker sein.

„Die anspruchsvolle Aufgabe war, einen einvernehmlichen Kompromiss zu finden mit den Ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie insgesamt sechs Städten und Gemeinden, in denen Betriebsstätten unterhalten werden“, erklärt Wocken. Zu den Mediatoren gehörten unter anderem die Ex-Finanzminister Hartmut Möllring (Niedersachsen) und Kurt Faltlhauser (Bayern).

Ihr innerhalb eines Jahres erarbeiteter Schlichtungsvorschlag sieht Lager zufolge vor, dass die Stadt Bayreuth als Gesellschaftssitz weiterhin 30 Prozent des Gewerbesteueraufkommens erhalten soll. Drei Kommunen, in denen sich untergeordnete Nebenanlagen befinden, werden mit je einem Prozent beteiligt. Die verbleibenden 67 Prozent sollen zu gleichen Teilen auf die zwei großen Tennet-Umspannwerke an Land (Heede und Büttel an der Elbe) sowie auf die beiden Bundesländer für die Anlagen in der Nordsee verteilt werden.

Verträge unterzeichnet

Wocken: „Kern dieses Kompromisses ist der Verzicht der Bundesländer auf erhebliche Steueranteile zugunsten der Gemeinde Heede und der zweiten Gemeinde mit einem Umspannwerk in Schleswig-Holstein.“ Für Heede bedeute das einen fest zugesicherten Anteil von 16,75 Prozent am Gesamtsteueraufkommen. „Nach der alten Regelung hätte sich der Anteil voraussichtlich zwischen 5 und 8 Prozent eingepegelt“, so Wocken.

Zwischenzeitlich hatte Tennet auf Basis des Schlichtungsvorschlags Verträge vorgelegt, deren Unterzeichnung der Heeder Gemeinderat am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen hat. „Wir hoffen, dass jetzt auch alle anderen Beteiligten entsprechend der mündlich signalisierten Zustimmung die Verträge unterzeichnen“, sagte Pohlmann. Bis Mitte Januar aber werde es absolute Gewissheit geben, ergänzte Lager. Die Alternative zu dem jetzt vereinbarten Modell wäre nach Pohlmanns Worten ein langwieriger und teurer Rechtsstreit gewesen – „mit ungewissem Ausgang“.

„Wir sind froh, dass diese Operation so gelungen ist“, so Winter. „Wir hängen ja alle an diesen Einnahmen“, sagte er mit Blick auf die jährlichen Umlagen aller Gemeinden für die SG und den Landkreis.