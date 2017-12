Im Samtgemeinderat Wirbel um Äußerungen zu Lovemobilen in Dörpen

Neubörger. In der Weihnachtssitzung des Dörpener Samtgemeinderates in Neubörger hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Gerdes die Inhalte einer Pressemitteilung des Heeder Ratsherren Hermann Krallmann (SPD) zurückgewiesen, der darin die Arbeit des Ordnungsamtes der Samtgemeinde (SG) bezüglich der Verhinderung von Prostitution in sogenannten „Lovemobilen“ kritisiert hat. Krallmann dagegen widersprach nun seiner eigenen Darstellung.

Auch die „menschlich unwürdigen Missstände“, unter denen Frauen in den Mobilen arbeiten würden kritisierte Krallmann in seiner Presseerklärung, die die Ems-Zeitung am 10. November 2017 veröffentlicht hatte. Dem stimmte Gerdes zu. „Die CDU-Fraktion ist generell gegen menschlich unwürdige Arbeitsbedingungen. Sie distanziert sich komplett von Zwangsprostitution“. In seiner Mitteilung hatte Krallmann aber auch das Ordnungsamt der SG Dörpen angegriffen. Gerdes trug das Zitat vor, wonach der Fachbereich „sich darauf reduziert, sich intensiv um falsch aufgehängte Wahlplakate zu kümmern, und nur bürokratisch agiert“. Ein solches Amt habe „seine Aufgaben verfehlt oder noch nicht erkannt“, heißt es weiter. So geht es auch aus dem Original-Schreiben hervor, dass Krallmann bei unserer Redaktion eingereicht hatte und das dieser vorliegt. „So etwas in die Presse zu geben, halten wir für den falschen Weg“, sagte Gerdes. Mitteilungen sollten nach seiner Auffassung ein Thema behandeln „und nicht Personen in Misskredit bringen. Auf die sind wir stolz und wollen uns aufs Herzlichste bedanken“, sagte der Fraktionsvorsitzende weiter und verteidigte den auch in der Sitzung anwesenden Leiter des Ordnungsamtes, Gerd Klaas, der die Dinge „sehr gut“ prüfe, Wahlen organisiere und auch das Thema Flüchtlinge gut bewältigt habe.

Tenor des Textes sei verändert worden

Krallmann wehrte sich in der SG-Ratssitzung gegen die Stellungnahme mit den Worten: „Was die Ems-Zeitung daraus gemacht hat, ist nicht das, was ich geschrieben hab.“ Der Text habe durch die redaktionelle Bearbeitung, um die Krallmann in seinem Schreiben an unsere Redaktion ausdrücklich gebeten hatte, „einen ganz anderen Tenor bekommen“, sagte Krallmann, dessen Text nahezu vollständig erschienen ist. Auch kritisierte er, dass er in der Berichterstattung als Ratsherr gekennzeichnet worden sei. Krallmann selbst hatte sich jedoch in seiner Mitteilung als Kommunalpolitiker präsentiert.

Abschließend sagte der SPD-Ratsherr in der Sitzung: „Ich entschuldige mich, falls ich jemanden persönlich angegriffen habe.“ SG-Bürgermeister Hermann Wocken (CDU), der seine Verärgerung über die Aussagen Krallmanns kundtat, nahm die Entschuldigung nach seinen Worten gerne an.