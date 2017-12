Werk des Heimatvereins für 2018 Neuer Wippinger Kalender jetzt erhältlich

Wippingen. Der Heimatverein Wippingen hat einen Veranstaltungskalender für das Jahr 2018 herausgebracht. Die ersten frisch gedruckten Exemplare sind ab sofort erhältlich.

Federführend beim Projekt war das „Kalenderteam“ Josef Kimmann, Marlies Berling und Jana Frericks. Unterstützend mitgewirkt haben auch Margret Kimmann, Alfons Deters, Heike Meyer, Josef Schmunkamp und Jennifer Kemker. Das Quintett stellte durchweg Fotos zur Verfügung. Die anderen Bilder stammen aus dem Fundus von Josef Kimmann, der schon Mitte der 1990er Jahre federführend tätig war, als in Wippingen der erste Kalender erschien.

Das Titelbild zeigt den wieder eröffneten Dorfladen im Ortszentrum. „Jedes Jahr fühle ich mich neu motiviert, eine Sammlung mit passenden Motiven aus dem Dorfleben zur Verfügung zu stellen“, so Kimmann. Viele der Bilder und auf den Rückseiten abgedruckte Zeitungsberichte werfen ein Schlaglicht auf vergangene Zeiten. Sie dürften bei älteren Einwohnern manche Erinnerungen wecken.

Das gewisse Etwas des Kalenders sind die historischen Ansichten. So auch ein Bildmotiv aus dem Jahre 1973, als der Pfarrgemeinderat aus Sonderburg das Dorf Wippingen besuchte. Über die Diasporagemeinde in Dänemark hat damals Wippingen die Patenschaft übernommen. Andere historische Motive stammen unter anderem von der Meisterelf des SV Wippingen aus dem Jahre 1989 und den Schützenthronen von 1953 und 1978. Aus dem laufenden Jahr werden bildlich berücksichtigt unter anderem die neuen Erdenbürger, die ABC-Schützen, die Kommunionkinder, die Häkelgruppe, die Gruppe „Rundum“ und vier Ehepaare, die 2017 das goldene Ehejubiläum feierten.

Die 220 Exemplare sind wieder im Format 30 Mal 21 Zentimeter herausgegeben worden, so dass Platz bleibt für Einträge der gesamten Familie. Auf den Monatsblättern informieren die örtlichen Vereine und Organisationen über ihre wichtigsten Veranstaltungen.

Bürgermeister Hermann Gerdes (CDU) freute sich, dass er wieder als erster in dem Kalender blättern durfte. „Es wird viele Leute überraschen, dass es das eine oder andere Bildmotiv noch gibt“, ist er überzeugt. Heimatvereins-Vorsitzender Klaus Abeln sieht in dem Kalender auch ein schönes Geschenk für Wippinger, die nicht mehr im Ort wohnen. „Oft werden die Bilder aus dem Kalender eingerahmt und als Wandschmuck aufgehängt“, so Abeln, der dem Kalenderteam für die gelungene Arbeit seinen Respekt zollte.

Angeboten wird der Kalender zum Preis von sechs Euro bei den üblichen Verkaufsstellen wie der Raiffeisen-Warengenossenschaft, Elektro-Benten, dem Dorfladen Uhlen und der Volksbank Emstal.