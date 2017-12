Langjährige Unparteiische geehrt Fußballschiedsrichter im nördlichen Emsland dringend gesucht

NFV-Kreisvorsitzender Hubert Börger (links) und Kreisschiedsrichterobmann Markus Thiel (rechts) gratulierten (v. l.) Stefan Nowak, Rudi Wucherpfennig, Alex Herbers, Lambert Rave, Hermann Schmitz, Lars Bölscher, Robert Schwarz, Emanuel Heide, Martin Broer, Ramona Goldenstein, Wilhelm Gerdelmann, Klaus Brands, Christian Kaiser, Dieter Stumpe und Johannes-Otto Runde. Foto: Jonas Tieben

jti Neulehe. Im nördlichen Emsland herrscht weiterhin ein gravierender Mangel an Fußballschiedsrichtern. Das ist beim Ehrungsabend für die Unparteiischen in Neulehe deutlich geworden. Für 50-jährigen ehrenamtlichen Dienst an der Pfeife wurde Emmanuel Heide aus Papenburg ausgezeichnet.