Nikolaus bei der Linde Heeder feiern am zweiten Adventssonntag Weihnachtsmarkt

Heeder feiern am zweiten Adventssonntag Weihnachtsmarkt MEC öffnen

Auch im vergangenen Jahr standen beim Weihnachtsmarkt in Heede die Kinder im Mittelpunkt. Foto: Anna Heidtmann

heid Heede. Am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember 2017, findet in Heede auf dem Schützenplatz in unmittelbarer Umgebung der 1000-jährigen Linde der Weihnachtsmarkt statt. Beginn ist um 14 Uhr.