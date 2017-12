Fahrer bleibt unverletzt Auto gerät auf A 31 bei Heede ins Schleudern

Heede. Unverletzt überstanden hat ein 40-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der A 31 bei Heede.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen am Sonntagmittag vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Gegen 12.15 Uhr verlor er beim Fahrtstreifenwechsel in Fahrtrichtung Papenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug, ein Cadillac GMX 320. Das Auto schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, von dort zurück auf die Fahrbahn und schließlich gegen die Seitenschutzplanke. Stark beschädigt kam der Cadillac auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste zwischenzeitlich ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro beziffert.