Auftakt am Freitag Dörpener feiern Markt- und Kirmestage 2017

Dörpen. Die Emsgemeinde Dörpen rüstet sich für ihre drei tollen Tage. Von Freitag, 6. Oktober 2017, bis Sonntag, 8. Oktober 2017, werden die Markt- und Kirmestage in der Ortsmitte gefeiert. Dazu wird im Schatten der St.-Vitus-Kirche eine bunte Buden- und Zeltstadt mit Fahrgeschäften errichtet.

Den Auftakt bildet am Freitagmorgen eine Oldtimerschau durch die „Kröchen-Klütker“ aus der Nachbargemeinde Lehe, die mit ihren zum Teil historischen landwirtschaftlichen und handwerklichen Gerätschaften bereits in den vergangenen Jahren Gäste anlockten. Ab 10 Uhr sollen die ersten historischen Maschinen vor sich hin tuckern und so an den Kulturwandel erinnern, der von der Landwirtschaft ausging.

Zum 39. Mal organisiert derweil der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe Dörpen (HHG) eine Gewerbeschau. Ab 11 Uhr zeigen zahlreiche ortsansässige Firmen aus dem Mittelstand an ihren Ständen die neuesten Entwicklungen in Sachen Mode, Wohnen, Garten und Technik. Bürgermeister Manfred Gerdes (CDU) wird ebenfalls um 11 Uhr gemeinsam mit dem HHG-Führungstrio Stefan Mücke, Rainer Poll und Hans-Hermann Wagner ein Fass Freibier zur Eröffnung im Ausstellungszelt anstechen.

Bereichert werden die 179. Markt- und Kirmestage durch zahlreiche Sonderaktionen. Am Samstag können die Marktscheckhefte an den Fahrgeschäften und Ständen eingelöst werden. Auf dem Festplatz und in den umliegenden Kneipen kann bis in die Nacht gefeiert werden.

Am Sonntag öffnen die Schausteller nochmals ihre Buden, Verkaufsstände und Fahrgeschäfte und laden zu vergnüglichen Stunden ein. Im Außenbereich findet eine Autosonderschau statt. Die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls ihre Pforten.