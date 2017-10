Absolvent mit Traumnote UPM in Dörpen spricht 13 Auszubildende feierlich los

Dörpen. 13 neue Fachkräfte haben bei der Nordland Papier GmbH, der NorService GmbH und UPM Sales GmbH in Dörpen in vier verschiedenen Berufen und zwei dualen Studiengängen ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium erfolgreich beendet.

Jonas Lünswiken erhielt für seine Bachelorarbeit „Planung einer Batterieanlage zur Bereitstellung von Regelenergie unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und technischen Anforderungen“ die Note 1,0 und schloss seinen Bachelor of Engineering mit der Gesamtnote 1,3 ab. Wie es in einer Pressemitteilung von UPM Nordland Papier weiter heißt, erlangte Anne-Cathrin Terveer mit ihrer Ausbildung zur Papiertechnologin am Berufskollegiat Papiertechnik zusätzlich die Fachhochschulreife.

Soziales Engagement gewürdigt

Ausbildungsleiter Werner Kremer gratulierte den Absolventen bei der Lossprechung im Beisein der Geschäftsleitung, den Eltern der Auszubildenden sowie weiterer Gäste zu den erfolgreichen Abschlüssen. Besonders hervor hob er das soziale Engagement der Azubis, die zahlreiche Projekte wie die „Nacht der Ausbildung“, einen Kinderbesuchstag, das Sammeln für die Tafel, den Verkauf von selbst gebackenen Plätzchen für einen guten Zweck unterstützt haben. „Bleibt, wie ihr seid, tut alles für eine gute Gesellschaft!“, gab Kremer den Absolventen mit auf den Weg.

Parallele zur Bundestagswahl

Personalleiter Frank Schütte übermittelte die Glückwünsche der Geschäftsleitung. In seiner Laudatio zog er eine Parallele zwischen der Ausbildung und der Bundestagswahl. „Vor zwei beziehungsweise drei Jahren hattet ihr auch eine Wahl. Ihr habt euch für euren Ausbildungsberuf und für UPM entschieden. Wie im Wahlkampf auch wurdet ihr von einem Team unterstützt – in diesem Fall von euren Eltern und den betriebsinternen Fachausbildern“, sagte Schütte. Nun seien sie alle (Wahl-)Sieger, denn sie hätten ihre Abschlussprüfungen mit Bravour bestanden und notwendige „Punkte und Prozente“ geholt, rief Schütte den Absolventen zu. „Ihr werdet das Gelernte anwenden oder darauf aufbauen. Bei allen Entscheidungen, die ihr trefft, kommt es nicht nur darauf an, was ihr macht, sondern wie ihr es macht. Trefft eure Wahl, und macht das, was euch glücklich macht“, so Schütte.

Stellvertretend für ihre Mitabsolventen bedankte sich Eva Osteresch bei den Eltern und den Fachausbildern für die Unterstützung auf ihrer „Reise“ durch die Ausbildung. „Ihr habt viel Zeit und Nerven in uns alle investiert und uns auf dem Weg des Erwachsenwerdens geformt. Zwischen der Bildungswoche und heute liegen in der Entwicklung bei jedem von uns Welten“, sagte Osteresch.

21 neue Auszubildende

Horst Kremer gratulierte im Namen des Betriebsrates und ermunterte die jungen Absolventen, neugierig zu bleiben. Imke Niesing, stellvertretende Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung, erinnerte sich an ihre eigene Ausbildungszeit, die sie rückblickend mit Freude erlebt habe und bestärkte die Gesellen: „Habt Vertrauen in die Zukunft, denn mit eurer Ausbildung habt ihr eine wichtige Basis für das weitere Arbeitsleben geschaffen.“

Zurzeit werden am UPM-Standort Dörpen 65 Jugendliche in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen und einem dualen Studiengang ausgebildet. Am 1. August starteten 21 neue Auszubildende und vier Jahrespraktikanten bei UPM in Dörpen.