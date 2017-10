Küche brennt Feuer in Ferienhaussiedlung in Heede

Feuer in Ferienhaussiedlung in Heede MEC öffnen

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Haus mit einem Ventilator vom Qualm befreit. Foto: Anna Heidtmann

heid Heede. Zu einem Brand ist es am Montagabend in Heede gekommen. In einem Ferienhaus an der Störtebeckerstraße unweit des Heeder Sees brannte eine Küche.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, musste sie gegen 17.30 Uhr einen Brand in der Küche des Hauses löschen. Der Einsatz, zu dem 30 Mann ausgerückt waren, konnte schnell beendet werden, da der Brandherd schnell lokalisiert worden war. Personen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. Über die Ursache und die Schadenshöhe konnte noch keine Aussage gemacht werden.