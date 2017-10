Erstes Punktspiel nach 32 Jahren Derbyzeit in Dörpen: Blau-Weiß fordert den SV Langen heraus

Dörpen. Derbyzeit in Dörpen: Nach 32 Jahren findet am Donnerstagabend, 5. Oktober, um 20 Uhr wieder ein Punktspiel zwischen den ersten Fußballmannschaften des SV Blau-Weiß Dörpen und des SV Langen statt.

Das letzte Pflichtspiel gegeneinander hatte es am 12. Mai 1985 innnerhalb der Kreisliga Nord gegeben. Auf den Tag genau 32 Jahre später gewann im Mai diesen Jahres Kreisligist SV Langen gegen Voran Brögbern mit 3:1 und feierte danach den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Dörpener gehören dieser Klasse seit dem Wiederaufstieg 2012 an.

Gegen den späteren Absteiger verloren

Beim letzten Aufeinandertreffen im Spieljahr 1984/85 gewann Blau-Weiß während der Herbstserie beim SV Langen am 16. Dezember 1984 mit 2:0 und überzeugte dabei nach Auskunft der Ems-Zeitung vor allem spielerisch. Im Rückspiel unterlagen die Dörpener allerdings mit 2:3 gegen den späteren Absteiger aus Langen. Vier Tage zuvor hatte der SV beim 3:2 gegen den SV Hilkenbrook zwei weitere Punkte gesammelt. Während die Nordhümmlinger damit wichtige Punkte um den Titel einbüßten, schöpften die Langener wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Sie mussten letztlich aber absteigen. Dörpen und Langen trennten in den nächsten Jahren bis zu zwei Spielklassen.

Im Jahr 1984 war Blau-Weiß nach einjähriger Abwesenheit wieder in die höchste Spielklasse im nördlichen Emsland zurückgekehrt, in der die Langener Fußballer bereits wieder sieben Spieljahre am Ball waren. Dörpen verlängerte vor Saisonbeginn mit dem 28-jährigen Spielertrainer Hans Schepers. Nur der 30-jährige Heinrich Wolters verließ den Kader in Richtung Alte Herren.

Keine hohen Erwartungen

Den SV Langen hatten vor Saisonbeginn Bernd Albers (SV Landegge), Heinz Marschall (SV Eintracht Emmeln), Hermann Fischer (SV Erika Altenberge) und Gerd Husmann (Ende der Laufbahn) verlassen, die durchweg in der Startformation gestanden hatten. Ins Kreisligateam wechselten Jürgen Konen (eigene Jugend), Gerd von Euch, Laurenz Santen, Helmut Behrens, Hermann Rösing (alle aus der zweiten Mannschaft) sowie Hermann Schlömer (SV Neurhede). Alois Robin, der mit 37 Jahren den Senior der damaligen Mannschaft stellte und zugleich Fußballobmann war, hatte vor Saisonbeginn gegenüber der Ems-Zeitung von einem Neuaufbau gesprochen. Die Erwartungen an die Saison seien nach dem zuvor erreichten 13. Platz nicht allzu hoch.

Erstmals gemeinsam in einer Klasse spielten der SV Blau-Weiß Dörpen, der inzwischen 90 Jahre über eine Fußballabteilung verfügt, und der SV Langen ab dem Herbst 1946 unmittelbar nach dessen Gründung als „Sportgemeinschaft Langen.“ In der damaligen Gruppe West der Kreisklasse Aschendorf-Hümmling waren auch die SG Ahlen/Wippingen, RW Heede, SV Grenzland Neurhede und bis zum Rückzug die SG Walchum am Ball.