2000 Euro Schaden Mit fast zwei Promille Unfall auf B70 bei Lehe verursacht

dgt/pm Lehe. Ein 35-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 70 bei Lehe mit fast zwei Promille Alkohol im Blut einen Unfall verursacht. Den Führerschein ist der Mann vorerst los.

Der Mann war gegen 5.55 Uhr mit einem VW Sharam aus Herbrum kommend in Richtung Lehe unterwegs. Wegen des Alkohols im Blut kam er nach Angaben der Polizei von Montag nach links von der Straße ab und stieß gegen die Umzäunung eines Wegekreuzes. Am Auto und an der Umzäunung entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2000 Euro.

Verletzt wurden bei dem Unfall weder der 35-Jährige noch andere Verkehrsteilnehmer. Ein Test des Atemalkohols durch die Polizei ergab bei dem Mann einen Wert von 1,99 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.