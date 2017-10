Unheilbar krebskrank Nur noch wenige Monate zu leben: Walchumerin heiratet ihren Bert

Walchum/Midwolda. Glücklich trotz einer unheilbaren Krebserkrankung: Anka Vodosek aus Walchum hat am Samstag ihren niederländischen Verlobten Bert Sijtsema geheiratet. Der Tag stand ganz im Zeichen der Liebe und des Lebens.

Ed Sheerans „Thinking Out Loud“ schallt durch die Scheune des Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda, Niederlande. Im gedämpften, blau-lila Licht sind überall alte landwirtschaftliche Maschinen zu sehen. Über dem Trautisch hängt ein alter Kronleuchter, daneben steht eine alte, elegante Kutsche. Im Takt der Musik werden Vodosek und Sijtsema von ihren Töchtern aus erster Ehe an den knapp 40 Gästen entlang herein geführt. Es ist ein schöner, aber sehr emotionaler Moment. Die ersten Tränen bahnen sich ihren Weg.

Tief verwurzelte Liebe

Vodosek hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine Chemotherapie versuchte sie zunächst, entschied sich dann aber dagegen. „Für meine Krankheit gibt es keine Heilung, nur eine Lebensverlängerung mit wenig Qualität“, erklärt die Walchumerin. Die Ärzte gaben ihr bei der Diagnose im Mai nur noch sechs Monate zu leben. „Das, was wir brauchen, kann uns keiner schenken: Zeit und Heilung“, weiß die 49-Jährige. Trotzdem ist sie glücklich. „Ich freue mich wie verrückt auf die Ehe mit Bert“, sagt sie mit einem Leuchten in den Augen. Sie sprüht vor Lebenslust und Energie.

Ihren Ehemann hat sie Anfang Februar im Karussell in Leer kennengelernt. „Das war ein Glücksfall.“ Eigentlich wollte sie keine Beziehung, geschweige denn eine Hochzeit. Aber es folgten gemeinsame Ausflüge und Kurztrips an den Bodensee und nach Ulm, ein großer Wunsch von Vodosek, die dort lange gelebt hatte. „Unsere Liebe war sehr schnell sehr tief verwurzelt“, sagt Sijtsema. Vodosek ist ihm sehr dankbar, dass er trotz der schweren Erkrankung bei ihr geblieben ist. „Ohne ihn hätte ich das nie geschafft“, so die gebürtige Sächsin. Denn natürlich habe auch sie schlechte Tage, an denen er ihr Kraft schenke.

Antrag mit Geschirrtuch über der Schulter

Den Antrag gab es dann ganz einfach bei dem Niederländer zu Hause im Garten, als die neuen Schwiegereltern der 49-Jährigen zu Besuch waren. „Er kam aus der Küche mit einem Geschirrtuch über der Schulter, hat sich vor mich hingekniet und mich gefragt“, erinnert sich die gelernte Krankenschwester. Dann ging alles relativ schnell, denn sie wüssten nie, wie viel gemeinsame Zeit ihnen noch bliebe.

„Wir genießen jeden Tag doppelt“, erzählt Vodosek. Die Hochzeit sollte ganz im Zeichen der Liebe und des Lebens stehen. „Das ist unser Tag.“ Es sei keine Beerdigung, sondern eine Feier. „Der Krebs ist da nicht eingeladen, der bleibt draußen.“ Emotional wurde es in Midwolda natürlich trotzdem.

Zukunftspläne

Auf deutsch und niederländisch gaben sich Vodosek und Sijtsema in der Scheune schließlich das Ja-Wort, begleitet von einem lauten Geschnatter der Gänse im Hof. Lange lagen sich Vodosek und ihre Trauzeugin und Freundin Heidrun Leverkus anschließend in den Armen. Bei den zahlreichen Glückwünschen kullerte noch die ein oder andere Träne, dann wurde gefeiert.

Jetzt freuen sich die zwei frisch Vermählten erst einmal auf die Flitterwochen in Dresden und im Schwarzwald. „Ich möchte meinem Mann meine Heimat zeigen“, berichtet die gebürtige Sächsin. Dann steht der 50. Geburtstag von Vodosek an. Und für die Zeit danach hat sie auch schon einen großen Traum. Im November sind die prognostizierten sechs Monate um, dann wird erneut ein CT gemacht. „Mein großes Ziel ist es, meiner Onkologin das CT auf den Tisch zu knallen und zu sagen, da ist nichts.“ Mit ihrer Lebenseinstellung möchte sie anderen erkrankten Menschen Mut machen. „Auch mit Krebs kann das Leben schön sein.“