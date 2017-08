Musik auf acht Bühnen Heeder See in Flammen startet am Samstag

Heeder See in Flammen startet am Samstag MEC öffnen

Eine Sommerparty am Badestrand gibt es am Wochenende beim Heeder See in Flammen. Archivfoto: Anna Heidtmann

Heede. Am Samstag, 5. August 2017, steht der Heeder See in Flammen. Auf insgesamt acht Bühnen und in fünf Zelten rund um den Badesee gibt es viel Musik und ein Feuerwerk.