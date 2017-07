Larissa Mücke ist Lindsey Moon Dörpenerin schreibt ihren ersten Fantasy-Roman

Dörpen. Larissa Mücke aus Dörpen ist erst 17 Jahre alt und hat bereits ihren ersten Roman veröffentlicht. Nun will sie sich und ihr Buch in der Öffentlichkeit bekannt machen. Zu diesem Zweck ist bei ihr ein Paket mit Plakaten eingetroffen. Die Eltern sind stolz auf Larissa und unterstützen ihre Tochter.

Über Nacht wird niemand zur Autorin und auch bei Larissa liegen die Anfänge bereits einige Jahre zurück. „Meine erste Geschichte habe ich mit fünf oder sechs Jahren geschrieben“, erinnert sie sich. Die 17-Jährige besucht die zwölfte Klasse am Gymnasium in Papenburg und liest in ihrer Freizeit gerne fantastische Romane. Wie viele junge Mädchen bewundert sie J. K. Rowling. Auch romantische Vampirgeschichten hat sie verschlungen. Da liegt die Idee nahe, einen eigenen Fantasy-Roman zu verfassen.

Am Anfang war es eher ein Spaß

Eigentlich war es am Anfang eher ein Spaß, ein Test auf einer Internet-Plattform. Ein Kapitel hat Larissa Mücke dort 2013 unter ihrem Nutzernamen MusikToTheMoon eingestellt, ganz im Stile ihrer Lieblingsautorinnen. Fan-Fiction wird diese Art der Schriftstellerei auch genannt. Es gab viel Lob und konstruktive Kritik, besonders von Larissas Freundinnen.

Die Dörpenerin hat gelernt und weitergemacht und immer wieder die Anmerkungen der Leser beherzigt. „Die Geschichte hat sich von Kapitel zu Kapitel entwickelt und fast ein bisschen selbstständig gemacht,“ erklärt Larissa. Inzwischen hat sie unter dem Namen Lindsey Moon bereits den dritten Teil der Geschichte über Mary Ohara und ihr übersinnliches Leben in Magic Spring auf „Wattpad“ veröffentlicht. Eine Trilogie ist es geworden und einen weiteren Teil soll es daher auch nicht geben, sagt Larissa. „Jetzt kommt etwas Neues.“ Was das sein wird, weiß sie noch nicht, aber das Thema wird sie finden, davon ist die junge Frau überzeugt.

Lesung aus dem Erstlingswerk

Schon bald steht der Dörpenerin ihre erste Lesung bevor. Sie ist eingeladen, im örtlichen Gymnasium aus ihrem Erstlingswerk vorzutragen. Die Aufregung darüber ist groß, denn ganz ehrlich sagt Larissa: „Ich bin selbst noch bei keiner Lesung gewesen, nicht einmal als Zuhörerin. Die eigene Entwicklung vom ersten Kapitel 2013 bis zu ihrem letzen Roman sei groß und das Schreiben bereite ihr so viel Spaß, dass sie auf jeden Fall weiter machen werde. Auch ein Studium oder einen Beruf im Bereich kreatives Schreiben und Literatur kann sich die Gymnasiastin sehr gut vorstellen.

Auf der Suche nach dem Vater

In „My new life in Magic Spring“ dreht sich alles um ein junges Mädchen, das auf der Suche nach ihrem Vater in ein neues Land zieht. „Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt und nicht nur die Welt um sie herum, sondern auch sie selbst verändert sich“, beschreibt die Autorin. In jedem der drei Bücher gehe es um Magie, Freundschaft, Liebe und Familie. Im Klappentext heißt es: „Ich dachte, ich sei ein ganz normaler Teenager. Doch jedem Menschen wird irgendwann klar, dass seine Vorstellungen nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Als ich nach Magic Spring zog, wusste ich noch nicht, dass mein Wissen über unsere Welt unvollständig war. Doch, um den Sinn verstehen zu können, muss man die ganze Wahrheit kennen. Ich persönlich wäre lieber unwissend geblieben.“