50 Jahre NOZ Als das GVZ Emsland in Dörpen seinen Betrieb aufnahm

Auf der erweiterten Fläche im Hafenbereich des GVZ in Dörpen lagern Teile für die Windkraftbranche. Foto: GVZ-E Dörpen

Dörpen. Niedersachsenweit ist das Emsland mit dem Güterverkehrszentrum (GVZ) Emsland in Dörpen die erste Region, die eine solche Einrichtung der Wirtschaft zur Verfügung stellen kann. Am 13. Mai 1996 wird es in Betrieb genommen.