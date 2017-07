Vier Gebäude betroffen Einbruchserie in Wippingen und Renkenberge

dgt/pm Wippingen/Renkenberge. Zu insgesamt vier Einbrüchen ist es am Mittwoch und Donnerstag in Wippingen und Renkenberge gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Wippingen waren zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 18.30 Uhr, zwei Scheunen und der Jugendtreff betroffen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die Täter am Prüngel in den Scheunentrakt eines landwirtschaftlichen Anwesens eingedrungen und hatten dort mehrere Elektrogeräte, wie Akkuschrauber, Oberfräse, Kappsäge und Schlagschrauber entwendet.

In der Straße Harpel verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls Zugang zu einer Scheune und durchsuchten die Werkstatt. Auch hier wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Eine weitere Tür zu einer anderen Scheune wurde ebenfalls aufgebrochen und die Räume durchsucht. Hier wurde offensichtlich nichts gestohlen.

In der Waldstraße brachen die unbekannten Täter in den Jugendtreff ein, indem sie eine Fensterscheibe der Eingangstür einschlugen. Die Räume wurden durchsucht und vorgefundenes Bargeld entwendet.

Wohl kein Diebesgut in Renkenberge

In Renkenberge hatten Einbrecher zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, eine Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Zur Heide aufgesucht. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter das Vorhängeschloss der Tür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu allen vier Fällen nimmt die Polizei in Papenburg unter Telefon 04961/9260 entgegen.