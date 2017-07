Konzert am Samstag Die „Hoofbeats“ spielen in Wippingen

Die „Hoofbeats“ spielen in Wippingen MEC öffnen

Die Band „Hoofbeats“ gibt sich am Samstag in Wippingen die Ehre. Foto: Hoofbeats

Wippingen. Die emsländische Kultband „Hoofbeats“ wird am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr an der Mühle in Wippingen auftreten.