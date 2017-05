Vier Vereine haben eingeladen Zahlreiche Besucher beim Anglertag in Dörpen

heid Dörpen. Auf dem Gelände beim Heimathaus in Dörpen drehte sich am Sonntag, 28. Mai, alles rund um das Thema Angeln. Zahlreiche Petrijünger aller Altersgruppen waren der Einladung der vier Fischereivereine Dörpen, Rhede, Aschendorf und Papenburg gefolgt und erhielten eine Fülle von Tipps, Anregungen und Informationen für die Ausübung ihres Hobbys.

Ein gefragter Ansprechpartner in Sachen Raubfischangeln war der TV-Experte und Buchautor Jörg Strehlow. Am Wasser zeigte der Zanderspezialist den Interessierten Schritt für Schritt, wie die von ihm entwickelte „Faulenzermethode“ funktioniert und gab Empfehlungen über den Einsatz des richtigen Hakens und die Verwendung von umweltfreundlichen Gummiködern. Dass es beim Angeln nicht nur darum geht, die dicksten Fische an Land zu ziehen, unterstrich der prominente Gast in seinem Fachvortrag zum Thema Nachhaltigkeit und modernes Zanderfischen. Als probates Mittel, um Fischbestände langfristig zu schonen und ihre Artenvielfalt zu erhalten nannte der Angelexperte das sogenannte „Küchenfenster“, bei dem nur Fische von mittlerer Größe dem Wasser entnommen und für den Verzehr verwendet werden. „Die kleinen und großen Fische werden ins Wasser zurückgesetzt“, sagte Strehlow und lobte die zahlreichen Vereine, die der Empfehlung des Küchenfensters bereits gefolgt sind und Schonmaße für das Befischen verschiedener Arten festgelegt haben.

Brassen, Hering und Stindt profimäßig zubereitet

Welche kulinarischen Köstlichkeiten aus heimischen Fischen wie Brassen, Hering oder Stindt zubereitet werden können, durften die Besucher bei den von Heinz Grässner und seinem Team vorgeführten Kochshows vor Ort probieren. „Der Renner ist vor allem bei Kindern „Fish und Chips“ aus Brassenfiletsücken und Kartoffeln“, so der Vizepräsident vom Landesfischereiverband Weser-Ems. Auf dem Flohmarkt für nicht mehr benötigte Angelgeräte ist der eine oder andere Petrijünger ebenfalls fündig geworden.

Veranstalter sehr zufrieden mit Besucherresonanz

Sehr zufrieden mit der Besucherresonanz zeigten sich auch die Veranstalter des Anglertages. „Uns geht es vor allem darum, der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir machen und dass Angeln auch Umwelt- und Naturschutz bedeutet“, sagte Stefan Klee vom Angelverein Aschendorf. Ein großes Anliegen ist es den Vereinen darüber hinaus, die Jugend für dieses Hobby zu begeistern.