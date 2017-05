Gerundete Tür und System ohne Spannring Firma Poll in Dörpen setzt auch bei Kleinigkeiten auf Innovation

Dörpen. Im Rahmen der ersten Zukunftstage Papenburg und Dörpen, einem Netzwerktreffen mit Innovationsmanagement-Ansatz für Unternehmen aus der Region, stellt unsere Redaktion in einer Serie sechs Betriebe vor. Heute: Firma Poll aus Dörpen.

Was das Familienunternehmen in dritter Generation, das sich von einem kleinen Baugeschäft zu einem Industriebetrieb zur Edelstahl-Schornstein- und Lüftungsturmproduktion mit rund 150 Mitarbeitern, anders macht? „Man kann das Rad nicht täglich neu erfinden“, sagt Geschäftsführer Rainer Poll. „Schornstein ist Schornstein.“ Er betont aber auch: „Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.“ Das bedeute, kreativ zu sein und stets besser werden zu wollen – auch gegen Widerstände. „Ein Patentrezept gibt es aber nicht.“ Man müsse jedoch immer und überall Augen und Ohren offenhalten.

B2B statt B2C

„Wir sind eine Firma, die das B2B-Geschäft favorisiert“, sagt Poll. B2B steht Englisch ausgesprochen für business-to-business, also für geschäftliche Beziehungen von Firma zu Firma. Bei der Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH stammen die Geschäftspartner sowohl aus dem industriellen Großhandel als auch aus dem Handwerk. Andere Hersteller bevorzugen Poll zufolge das B2C-Geschäft (business to consumer), also das Direktgeschäft mit dem Kunden – auch über das Internet. „Trotzdem sind auch wir nah am Kunden dran, beispielsweise bei auf den Endabnehmer zugeschnittener Einzelfertigung.“

Die Firma Poll ist mit ihrem Geschäftsmodell bislang gut gefahren. Das verrät nicht nur ein Blick in die Unternehmensgeschichte, sondern auch auf die Referenzliste. Edelstahl-Schornsteine aus Dörpen ragen unter anderem am Frankfurter Flughafen, beim Bundeskanzleramt und der Charité in Berlin in den Himmel. Von zwölf Produktionshallen auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern im Dörpener Industriegebiet werden Schornsteine und Lüftungstürme bundesweit, ins Baltikum, nach Skandinavien, in die Beneluxstaaten sowie nach Österreich und in die Schweiz vertrieben.

Kein klobiger Kasten mehr

Das bedeutet aber noch lange nicht, sich mit dem Erreichten zufriedenzugeben, im Gegenteil. Poll greift zu einem Stück Edelstahlschornstein, das für den Laien keine Besonderheiten aufweist. Der Geschäftsführer klärt auf: Die Prüf- und Reinigungsklappe für den Schornsteinfeger ist kein klobiger Kasten mehr, sondern ein gerundetes Türchen, das sozusagen eine Einheit mit dem Schornstein bildet.

In dem Bauteil steckt eine weitere Neuerung: Poll hat die einzelnen Schornsteinelemente so entwickelt, dass sie an ihren Kontaktstellen anders als bisher ohne Klemmvorrichtung für Spannringe und damit ohne Stoß auskommen. Stattdessen entstehe eine zylinderglatte Oberfläche, sagt Poll.

„Wir wussten nicht, ob es funktioniert. Wir sind durch ein bisschen Spinnerei angefangen und haben es einfach mal probiert“, erklärt der Geschäftsführung. Von der Idee bis zur Marktreife inklusive Prüfung und Zulassung habe es etwa zwölf Monate gedauert. Inzwischen hat sich Poll die Neuerungen nach eigenem Bekunden patentrechtlich schützen lassen und sie bei der ISH in Frankfurt/Main vorgestellt. Die ISH gilt als weltgrößte Messe unter anderem für Gebäude-, Energie- und Klimatechnik.

Maschinen zum Teil selbst gebaut

„Die gerundete Tür und das spannringlose System sind nur Kleinigkeiten“, betont Poll. „Aber wir gehen davon aus, dass wir auch dafür potenzielle Kunden finden werden.“ Die gerundete Tür sei nicht nur ein optischer Vorteil, sondern führe auch zu Einsparungen bei der Produktion.

Das Unternehmen verarbeitet jährlich bis zu 800 Tonnen Edelstahl – mit Maschinen, die der Betrieb selbst gebaut hat und die entsprechend auf die Herstellung zugeschnitten sind, wie Poll erklärt. Er bezweifle, dass es auf dem Markt identische Maschinen gebe. Die Arbeitsgeräte der Marke Eigenbau ersparten hohe Anschaffungskosten „und die Wartung haben wir auch selbst im Hause“, sagt Poll.

Derweil hat das Unternehmen nach den Worten ihres Geschäftsführers auch in die Energieeffizienz investiert. „Wir haben alle Leuchtmittel ausgetauscht und setzen überall auf LED.“ Zudem produziere die Firma ihren eigenen Strom und betreibe damit sein Postauto, einen E-Smart.

Anmeldungen, Programm, Ideenwettbewerb: Alle Infos zu den Zukunftstagen gibt es unter www.zukunfts-tage.de.

