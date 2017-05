Projekthof informiert auf dem Kirchentag Teen-Challenge Emsland seit 1991 in Hasselbrock

Berlin/Walchum. Die Direktorin von Teen-Challenge (TC) Deutschland, Bettina Ratering aus Walchum, informiert beim Evangelischen Kirchentag in Berlin auf dem „Markt der Möglichkeiten“ über Hilfen für junge Menschen, die mit Problemen zu kämpfen haben. Vorgestellt werden Angebote, die ausgebildete Pädagogen nicht nur in Deutschland, sondern in 117 Ländern weltweit Betroffenen anbieten.

So befindet sich im emsländischen Hasselbrock seit 1991 auf einem Projekthof ein Therapiezentrum für junge Männer ab 18 Jahren, die wegen einer Suchtkrankheit eine Intensivbetreuung wünschen. „Wir können sofort nach dem Entzug eine Aufnahme ermöglichen,“ erklärt Ratering. Das sei ein großer Vorteil. „Da wir ohne Kostenträger, also spendenfinanziert, arbeiten, ist das möglich.“ Wegen eines kostenintensiven Umbaus steht in Hasselbrock momentan nur ein Teil der Plätze zur Verfügung. Auf dem Projekthof haben die jungen Männer die Möglichkeit, eine Tischlerausbildung zu machen und therapeutisch mit Tieren zu arbeiten. Auf dem TC-Nachsorgehof in Dörpen konnte die Zahl der Plätze auf fünf erhöht werden.

Teen-Callenge arbeitet interkonfessionell auf christlicher Basis mit den Kirchen vor Ort zusammen, so Ratering. „Menschen, die zu uns kommen, wissen von unserem christlichen Angebot. Es muss niemand bei uns zum Christ werden, aber manche haben schon staatliche Einrichtungen erlebt und suchen jetzt bewusst etwas anderes,“ erläutert die Projektleiterin, die vor 26 Jahren ins Emsland kam. TC-Deutschland sei das ganze Jahr über auf zahlreichen Veranstaltungen mit einem Infostand vertreten, um über die Angebote in Bereichen wie Therapie, Prävention, Schulung und bibelorientierte Trainingskurse zu informieren. Ziel ihrer Arbeit sei es, die Menschen in ein sinnerfülltes Leben zu begleiten. Weitere Informationen unter www.tcd-teenchallenge.de oder www.tcprojekthofhasselbrock.de.