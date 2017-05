Serie zu Zukunftstagen Dörpener Zweiradhändler „mit Leib und Seele dabei“

Ergonomisch vermessen lassen können sich Kunden per Lasersteuerung im Radlabor von Thomas Hackmann. Anhand der Daten werde das Rad seinem Fahrer angepasst. Foto: Gerd Schade

Dörpen. Im Alten Güterbahnhof in Papenburg findet am Freitag, 2. Juni 2017, die Hauptveranstaltung der ersten Zukunftstage für Papenburg und Dörpen statt. In erster Linie geht es um ein Netzwerktreffen für Unternehmen aus der Region. In einer Serie stellt unsere Redaktion sechs Betriebe vor.