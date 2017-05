Feier am 17. Juni 2017 Strohpuppen weisen auf Jubiläum der KLJB in Walchum hin

Strohpuppen weisen auf Jubiläum der KLJB in Walchum hin MEC öffnen

Groß ist die Vorfreude der Landjugend in Walchum auf das Jubiläum am 17. Juni. Foto: Petra Glandorf

Walchum. Aufgestellten Strohpuppen weisen aktuell an den Ortseingängen in Walchum auf die Feier zum 50-jährigen Jubiläum der örtlichen Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) am Samstag, 17. Juni, hin.