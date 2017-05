Jörg Strehlow in Dörpen zu Gast Angel-Experte über das Emsland, Fehler beim Angeln und Tierschützer

Dörpen. Angelfreunde im nördlichen Emsland und darüber hinaus haben sich den 28. Mai 2017 längst im Terminkalender rot markiert. Angelexperte Jörg Strehlow, bekannt geworden durch mehrere Bücher und eine Fernsehsendung beim Spartensender DMAX, gastiert auf Einladung mehrerer Angelvereine am Sonntag von 10 bis 18 Uhr am Heimathaus in Dörpen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 46-Jährige über das Emsland, die gröbsten Fehler beim Angeln, der Kampf von Tierschutzorganisationen gegen das Hobby und Kinder an der Angel.

Wie oft im Jahr verschlägt es Sie ins Emsland zum Angeln?

Meine Frau kommt aus Leer und von daher bin ich auch immer mal wieder in der Region – allerdings nicht zum Angeln. Denn bei hundert Guidingtouren im Jahr und vielen weiteren Aufgaben um und für das Angeln, würde es den Familiensegen ernsthaft gefährden, wenn ich auch in dieser Zeit mit der Angelrute losziehen würde…

Von welchen Kardinalsfehlern beim Angeln werden Sie auch am Sonntag in Dörpen wieder hören? Welche Ratschläge müssen Sie häufig auch erfahreneren Anglern immer wieder geben?

Der größte Fehler ist, das Angeln auf den reinen Fang von Fischen zu reduzieren und sich einem Druck auszusetzen, Fische fangen zu müssen. Es ist ein Hobby, das gesünder nicht sein könnte und dem Geist und dem gesamten Körper guttut. Es ist auch für Kinder eine perfekte Beschäftigung, um sie an die Natur und deren Bewohner heranzuführen. Angeln ist aus meiner Sicht eines der letzten Abenteuer, die wir und unseren Kindern noch ohne großen Aufwand vor der eigenen Haustüre erleben können.

Und rein praktisch, also auf die Technik des Angelns bezogen?

Den meisten Anglern fehlt die Geduld, um zum Beispiel einen schönen Zander zu fangen. Der Räuber beginnt nicht mit dem Fressen, wenn wir unseren Köder ins Wasser werfen, sondern dann, wenn er Hunger hat und fressen möchte. Das sollte man nicht vergessen und sich der Illusion widersetzen, die gerne auch von der Angelgeräte-Industrie aufrecht gehalten wird, nämlich mit speziellen Ködern, Köderfarben oder tollem Angelgerät dieses Grundgesetz der Natur aufheben könnte. Beim Angeln gehört Demut vor der Natur eben dazu, zu lernen und zu erkennen, dass wir als Mensch eben doch noch nicht alles beeinflussen können. Beim Angeln beißt also – gar nicht mal so selten – auch mal kein Fisch an.

Für Aufsehen hat in den vergangenen Wochen die Tierrechtsorganisation Peta gesorgt, die beispielsweise gegen Ferienpass-Aktionen oder Anglermessen vorgegangen ist. Wie sehr hat das dem Hobby oder (wie in Ihrem Fall) dem Berufsstand geschadet? Haben Sie selber schon einmal mit Peta zu tun gehabt?

Die allermeisten Angler sind echte Naturschützer, die entsprechende Aktivitäten in ihrem Vereins- und Verbandsleben umsetzen und leben. Es werden Wanderfische aufgezogen, Bruthäuser für Lachse und Meerforellen aufgebaut, Gewässer durchgängig gemacht und massenhaft verbreitete Fischarten geangelt, um den anderen Gewässerbewohnern damit zu helfen. Außerdem ruhen die meisten Angler in sich selbst – daher ist es kein Geheimnis, dass Ärzte einem gestressten Menschen oft das Angeln als Hobby empfehlen. Für mich und viele meiner Gefährten ist es daher befremdlich, mit welch scharfer Rhetorik, fragwürdiger Argumentation und mangelnder sozialer Kompetenz das Tierschutzthema von der PETA öffentlich dargestellt wird. Im Grundsatz ist es ja ganz prima, wenn sich Menschen Zeit und Energie dafür nehmen, um sich für die Rechte von Tieren einzusetzen. Allerdings hört man von relativ wenigen „handwerklichen“ Tätigkeiten, die von dieser Tierschutz-Organisation ausgehen – es sei denn, man kann sich mit dem Freilassen nicht heimischer Tiere aus Farmen oder Käfigen anfreunden. Ich persönlich finde das ein wenig schade. Dabei wäre durchaus eine Verbindung zwischen uns Anglern und der PETA möglich – doch die Polemik und auch die Hetze gegen uns Angler stehen dem derzeit noch im Weg. Insbesondere aber die Haltung der Organisation zu angelnden Kindern, die von der PETA als Tierquäler bezeichnet werden. Dies steht einem gesunden Dialog natürlich elementar im Wege – denn wer kann es ernsthaft begrüßen, das Angeln aus der Naturbildung und als Aktivität für Kinder infrage zu stellen?

In Osnabrück hat PETA argumentiert, die Angler hätten bei einer Ferienpass-Aktion einige Fische verletzt zurück ins Wasser geworfen, und durch das Posieren der Kinder mit Fischen für Fotos sei den Tieren länger Leid zugefügt worden als nötig.

Es gibt wahrhaftig genug Menschen in Deutschland, die glauben, dass Fleisch und Fisch in bunte Tüten und Packungen gehüllt aus der Kühltruhe kommen. Dass der Mensch Verantwortung übernehmen muss über Leben und Tod, wenn ein Stück Fleisch oder Fisch verzehrt werden soll, dies kann man einem Kind bei keiner anderen Freizeitbeschäftigung besser beibringen als beim Angeln. Die Tiere zu quälen, geht natürlich nicht. Angeln ist für mich dagegen ein Schritt, um eine Generation heranwachsen zu lassen, die hochwertige Nahrungsmittel mehr wertschätzt. Tier- und Naturschutz besteht aus dem Verstehen von Zusammenhängen in der Natur und dem Handeln – der Mensch ist hiervon ein Teil, kein Fremdkörper! Es gibt also durchaus größere Meinungsverschiedenheiten zwischen uns Anglern und der PETA. Meine größte Freude, die zum Beispiel von der anderen Seite nicht geteilt wird: Unser fünfjähriger Sohn Jurij liebt das Angeln und hat bereits unter meiner Anleitung Fische getötet und auch aufgegessen.

Sie sind am Sonntag, 26. Mai 2017 zu Gast im nördlichen Emsland, genauer gesagt in Dörpen. Wie kam es zu dem Termin?

Der Angelsportverein Dörpen hat mich, zusammen mit den Fischereivereinen Aschendorf, Papenburg und Rhede, zu dem Fest eingeladen. Dort werde ich über meine Guidingtouren und Erfahrungen an der Elbe beim Angeln auf Zander und Hecht berichten. Außerdem habe ich einen Vortrag zur umweltgerechten und nachhaltigen Angelfischerei vorbereitet, die mir besonders am Herzen liegt. Auch unsere ungiftigen Gummifische und Gewichte ohne Blei habe ich im Gepäck – und natürlich auch meine Erfolgs-Ausrüstung zum Zanderangeln. Wer mag, kann auch eines meiner Bücher zum Angeln und zur Fischküche vor Ort erwerben und bekommt natürlich eine kleine Widmung von mir reingeschrieben.

Was genau erwartet die Besucher an dem Tag? Können auch absolute „Angel-Laien“ kommen?

An diesem „Tag des Angelns“ im nördlichen Emsland, der erstmalig veranstaltet wird, werden die Besucher unterhaltsam darüber informiert, was die örtlichen Angelvereine so alles unternehmen und wie ihre Arbeit ausschaut. Insofern ist jeder herzlich willkommen, um bei Kaffee und Kuchen mit den Mitgliedern der vier Vereine ins Gespräch zu kommen. Die Pflege der regionalen Gewässer, der ausgewogene Besatz dieser Gewässer mit Fischen und die Bewirtschaftung mit der Angelrute kommen hier ebenso zur Sprache wie weitere Aktivitäten der Naturschützer aus den Angelvereinen in Sachen aktiver Tier- und Umweltschutz. Jugendarbeit, Ausbildungen zur Fischereiprüfung und die Pflege des Vereinslebens sind soziale Aspekte, die die Angelvereine aus dem Emsland vorbildlich umsetzen und den Besuchern in Dörpen präsentieren möchten. Dabei helfe ich als externer Experte in Sachen Angeln gerne. Begleitet wird dies von einem Unterhaltungsprogramm für Kinder, einer Kochshow zur Verwertung einheimischer Fische in der Küche und zahlreiche Leckereien um die Fische der Region, zum Beispiel geräucherte Forellen, Kibbeling oder Fischbrötchen.