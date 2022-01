Wohnhaus und Scheune brennen am frühen Samstagmorgen in Walchum

In Walchum ist am Samstagmorgen eine Scheune samt angrenzendem Wohnhaus in Brand geraten.

NWM-TV/Stephanie Ahrens

Walchum. Eine Scheune samt angrenzendem Wohnhaus stehen am frühen Samstagmorgen in Walchum, einer Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Dörpen, in Flammen. Die fünf Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Aus zunächst ungeklärter Ursache brach das Feuer in der Scheune aus, wie die Polizei mitteilte. Später griffen die Flammen auf das Wohnhaus über, welches dadurch unbewohnbar geworden ist. NWM-TV/Stephanie Ahrens