Hütte an altem Ems-Arm in Kluse mutwillig beschädigt

Schwer beschädigt worden ist diese Hütte.

Polizei

Kluse. An einem alten Ems-Arm in Kluse ist eine Schutzhütte schwer beschädigt worden. Auslöser war womöglich ein „Trinkgelage“, so die Polizei. Sie sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, trieben bislang unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ihr Unwesen an der Hütte, die von der Ahlener Straße aus zu erreichen ist. Den Angaben zufolge wurden von