Eine Ampel an der L62 wurde mutmaßlich durch Sprengkörper beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

dpa/Friso Gentsch

Neulehe/Neubörger. Nachdem eine Ampel an der L62 zwischen Neulehe und Neubörger am Sonntag ausgefallen war, ereignete sich ein schwerer Unfall in Höhe der Küstenkanalbrücke. Die Ampel wurde mutmaßlich durch Sprengkörper beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Aschendorf am Sonntagmorgen eine defekte Ampelanlage an der Kreuzung Bundestraße 401 / Neubörger Straße (Landesstraße 62). Die Beamten gehen davon aus, dass die Steuerun