Immer mehr illegal entsorgter Müll am Wegesrand in Dörpen

In Dörpen-Neudörpen ist Verpackungsmüll in einem Graben entsorgt worden.

Johann Müller

Dörpen. In den vergangenen Wochen ist immer wieder Müll illegal auf Feldern und an Wegesrändern in Dörpen entsorgt worden. Auch die Polizei weiß davon.

Der Müll, der in Dörpen illegal entsorgt wurde, ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es im gesamten Kreisgebiet zu solchen Funden. Ob Autoreifen, Haushaltsabfälle, Bauschutt oder Matratzen – Müll-Frevler scheuen sich offen