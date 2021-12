Einbruch in Backstube des Heimatvereins in Heede

Durch das Fenster sind die Täter in die Backstube des Heimatvereins Heede eingebrochen. (Symbolbild)

Frank Rumpenhorst/dpa

Heede. Zwischen Montag und Dienstag sind Unbekannte in die Backstube des Heimatvereins an der Straße Burgstiege in Heede eingebrochen. Dabei ist ein Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen. Dadurch sei ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Ob die Täter Beute machten, stehe nach Angaben der Polizei bisher no