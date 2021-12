Diese Kommunen sind im Emsland am beliebtesten

Die Zahl der Einwohner im Emsland ist in den vergangenen zehn Jahren um rund fünf Prozent gewachsen. Drei Kommunen reißen diesen Schnitt sogar nach oben. (Symbolfoto)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Dörpen/Lathen/Spelle. In Spelle, Dörpen und Lathen lebt es sich am besten – zumindest könnte man das meinen, wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut. Innerhalb von zehn Jahren ist die Einwohnerzahl dort um rund zehn Prozent gestiegen.

Insgesamt 328.930 Einwohner zählte das Emsland am 31. Dezember 2020, so gibt es das Niedersächsische Landesamt für Statistik an. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Samtgemeinde (SG) Spelle 14.145 Einwohner. Es ist nicht die bevölkerungsreichste